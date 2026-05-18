Les tennismen tunisiens Moez Chargui et Aziz Dougaz débutent leur parcours dans les qualifications de Roland-Garros, l’un des quatre tournois du Grand Chelem, organisé sur terre battue.

Chargui, classé 138e mondial, sera opposé ce lundi à l’Australien Bernard Tomic (195e mondial), pour le premier tour préliminaire du tournoi.

De son côté, Dougaz (666e mondial) affrontera mardi le Britannique Felix Gill (237e mondial), également dans le cadre du premier tour des qualifications.

Deux Tunisiens dans le tableau des qualifications

Les deux joueurs représentent la Tunisie dans cette phase préliminaire, qui précède le tableau principal du tournoi parisien. Les rencontres s’inscrivent dans un format éliminatoire, où chaque victoire rapproche du tableau final.

Chargui et Dougaz tentent ainsi de franchir une étape importante sur la scène internationale, dans un tournoi qui réunit chaque année l’élite du tennis mondial.

Un Grand Chelem sur terre battue

Roland-Garros se déroule du 18 mai au 7 juin sur les courts en terre battue de Paris. Le tournoi fait partie des quatre événements majeurs du circuit du Grand Chelem.