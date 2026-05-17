Le Juventus FC accueille la ACF Fiorentina le dimanche 17 mai 2026 à 15h00, dans le cadre de la 37e journée de la Serie A. La rencontre se disputera à l’Allianz Stadium, pour un match important de fin de saison du championnat italien.

Cette affiche oppose deux clubs historiques du football italien. La Juventus cherchera à s’imposer à domicile afin de conclure son exercice sur une note positive devant ses supporters, tandis que la Fiorentina tentera de réaliser un bon résultat en déplacement.

Le coup d’envoi sera donné à 15h00 et le match sera diffusé en direct sur DAZN. Les amateurs de Serie A pourront ainsi suivre cette confrontation de la 37e journée en direct à la télévision et sur les plateformes de streaming de la chaîne.