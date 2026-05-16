Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027 (CAN-2027) se tiendra mardi au siège de la Fédération égyptienne de football, au Caire, à 13h00.

L’annonce a été faite samedi par la Confédération africaine de football (CAF).

Cette étape marque le lancement officiel de la phase qualificative pour la prochaine édition du tournoi continental, qui sera organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

48 équipes engagées dans la course à la qualification

Au total, 48 sélections nationales prendront part à ces éliminatoires, y compris les trois pays co-organisateurs. Le tirage déterminera la composition des groupes ainsi que les trajectoires de qualification vers la phase finale.

À l’issue de cette campagne, 24 équipes décrocheront leur billet pour la phase finale de la CAN-2027, considérée comme la principale compétition du football africain.

La CAF précise que les éliminatoires s’inscrivent dans le calendrier international de la FIFA et seront réparties sur trois périodes distinctes.

Un calendrier structuré sur trois fenêtres internationales

Les matchs de qualification se dérouleront en trois séries de journées :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

Ces différentes fenêtres permettront aux sélections engagées de disputer l’ensemble des rencontres avant la phase finale prévue du 19 juin au 17 juillet 2027.

Une phase de groupes décisive pour la qualification

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre. Selon le format établi, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour la phase finale.

Dans les groupes comprenant l’un des pays hôtes, une place supplémentaire sera attribuée, permettant à une équipe additionnelle de rejoindre la compétition.

Ce système de qualification vise à structurer la compétition et à répartir les chances entre les sélections engagées sur l’ensemble du continent.