La 37e journée du Championnat d’Angleterre a débuté vendredi avec la victoire d’Aston Villa face à Liverpool (4-2). Ce succès permet au club de Birmingham de consolider sa quatrième place avec 62 points après 37 matches disputés. Liverpool reste cinquième avec 59 points.

En tête du classement, Arsenal conserve la première place avec 79 points après 36 journées. Manchester City suit à deux longueurs avec 77 points. Les deux équipes disposent encore de rencontres à jouer dans cette avant-dernière phase de la saison.

Manchester United occupe la troisième position avec 65 points avant sa réception de Nottingham Forest dimanche. Derrière, la lutte reste serrée pour les places européennes. Bournemouth, Brighton et Brentford se tiennent en quelques points avant leurs matches respectifs.

Plusieurs affiches attendues dimanche et lundi

La suite de cette 37e journée se poursuivra dimanche avec plusieurs rencontres programmées. Manchester United accueillera Nottingham Forest à 13h30. Brentford recevra Crystal Palace tandis qu’Everton sera opposé à Sunderland. Leeds United affrontera Brighton et Wolverhampton jouera contre Fulham.

En soirée, Newcastle accueillera West Ham à 18h30. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position dans le bas de la première moitié du classement.

Lundi, Arsenal recevra Burnley à 21h00. Le leader tentera de préserver son avance face à une équipe de Burnley en difficulté. Le club occupe la 19e place avec 21 points et présente l’une des défenses les plus fragiles du championnat avec 73 buts encaissés.

Manchester City et Chelsea attendus mardi

La journée s’achèvera mardi avec deux affiches importantes. Bournemouth recevra Manchester City à 20h30. Les Citizens tenteront de maintenir la pression sur Arsenal dans la course au titre.

Chelsea accueillera Tottenham à 21h15 dans un duel entre deux équipes londoniennes aux trajectoires contrastées. Chelsea pointe à la neuvième place avec 49 points, tandis que Tottenham reste 17e avec 38 points.

Dans le bas du classement, Wolverhampton apparaît en grande difficulté avec seulement 18 points après 36 journées. West Ham, Burnley et Tottenham restent également sous pression avant les dernières rencontres de la saison.