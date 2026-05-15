Le sélectionneur national Sabri Lamouchi a affirmé vendredi que le staff technique a fait appel au groupe le plus équilibré lui permettant de penser à toute éventualité lors du Mondial-2026 et de gérer la compétition de la meilleure des manières.

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce de la liste des 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, le coach national a souligné qu’il avait effectué ses choix après une longue réflexion et qu’il assumait la totale responsabilité de ses décisions.

Il a précisé que le processus de sélection avait été particulièrement difficile, compte tenu des excellentes performances réalisées par de nombreux joueurs, qu’ils évoluent dans le championnat tunisien ou à l’étranger.

Lamouchi a insisté sur l’importance de la mission qui lui a été confiée, à savoir diriger l’une des sélections africaines les plus régulières en Coupe du monde. Il a rappelé que son statut de sélectionneur national ne lui permettait aucun favoritisme, quel que soit le poids médiatique ou populaire d’un joueur. “Il n’y a pas de stars dans cette équipe, la seule star, aujourd’hui, c’est l’équipe nationale tunisienne”, a-t-il martelé, ajoutant qu’il comptait tirer le meilleur d’un groupe composé, selon lui, des meilleurs éléments disponibles.

Le technicien tunisien a également salué ce qu’il considère comme l’un des points les plus positifs du championnat national : la forte affluence dans les stades, la passion des supporters et leur attachement à leurs clubs. Après avoir multiplié les déplacements pour superviser les joueurs locaux, il a exprimé le souhait de voir cette même ferveur se transférer au soutien de la sélection nationale et de tous ses joueurs, indépendamment des couleurs de clubs, sous une seule bannière, celle de la Tunisie.

Il a reconnu que chaque supporter souhaite naturellement voir les joueurs de son club porter le maillot national, mais a rappelé que la sélection repose avant tout sur le mérite et non sur les souhaits ou la pression populaire.

Le sélectionneur a également précisé que, même si la liste finale ne comprend que 26 joueurs, plusieurs autres éléments méritaient également leur place, mais que les contraintes réglementaires l’obligeaient à limiter ses choix.

Concernant les gardiens, Lamouchi a salué les prestations de Noureddine Farhati, présent lors du stage au Canada sans prendre part aux rencontres face à Haïti et au Canada, mettant en avant ses performances avec le Stade Tunisien en championnat. Il a toutefois expliqué son absence de la liste définitive par la forme actuelle du trio Aymen Dahmène, Sabri Ben Hassen et Mouhib Chamekh, qui disposent selon lui des meilleures chances d’occuper le poste de gardien titulaire au Mondial.

Lamouchi est ensuite revenu sur l’absence de Ali Maaloul de la liste. Il a déclaré avoir été impressionné par la prestation du joueur, qu’il avait observé de près jeudi au stade Taïeb Mhiri de Sfax lors de la rencontre entre le CS Sfaxien et l’Etoile du Sahel. Il a indiqué que Ali Maaloul est certes une valeur sûre, mais il a finalement préféré convoquer Mohamed Amine Ben Hamida pour sa polyvalence, sa discipline et ses qualités humaines et techniques.

Le sélectionneur a également salué les prestations de Ferjani Sassi avec Al-Gharafa SC, tout en expliquant qu’il travaillait actuellement à l’émergence d’une nouvelle génération de joueurs. Il a toutefois insisté sur l’importance de l’expérience et de l’apport de Sassi chaque fois qu’il rejoint le groupe national.

Concernant Louay Ben Farhat, attaquant du Karlsruher SC, Lamouchi a révélé avoir été informé par le père du joueur de son refus de rejoindre la sélection. Une attitude que le sélectionneur a vivement critiquée, affirmant avoir définitivement tourné la page de ce dossier et rappelant qu’aucun joueur n’est indispensable à l’équipe nationale.

Il a enfin souligné que les portes de la sélection restaient ouvertes à plusieurs joueurs performants, citant notamment le défenseur Alaa Ghram du Shakhtar Donetsk.

Pour conclure, le sélectionneur a présenté le programme de préparation des Aigles de Carthage : un stage à Tabarka à partir du 18 mai, suivi de l’arrivée progressive des joueurs en plusieurs groupes les 22 et 25 mai. L’équipe rejoindra ensuite l’Autriche le 30 mai pour y affronter la sélection autrichienne en match amical le 1er juin, avant de se rendre en Belgique le 2 juin pour une autre rencontre de préparation prévue le 6 juin. Les joueurs rentreront ensuite en Tunisie avant de s’envoler pour la Coupe du monde le 7 juin prochain.