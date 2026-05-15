Une liste de vingt-six noms a été dévoilée par la Fédération ivoirienne de football, ce vendredi, pour prendre part à la Coupe du monde de football aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin au 19 juillet).

La liste est composée de trois gardiens, huit défenseurs, six milieux et neuf attaquants.

La Côte d’Ivoire figure dans le groupe E, avec l’Allemagne, l’Equateur et Curaçao. Un tirage favorable qui offre aux joueurs d’Emerse Faé de bonnes raisons de croire en une qualification pour les seizièmes de finale.

Après 2006, 2010 et 2014, c’est la quatrième fois que les Eléphants disputent un Mondial. Jamais, dans son histoire, la sélection ivoirienne n’a réussi à passer le premier tour. C’est vers ce premier objectif que

tourneront les Ivoiriens, qui lanceront leur compétition le 15 juin contre les Equatoriens.

La liste de la Côte d’Ivoire :

Gardiens : Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri.

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Oumar Diakité, Amad Diallo, Yan Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.