Le 27e Forum annuel international de la revue L’Économiste Maghrébin se tiendra le jeudi 21 mai à Tunis, sous le thème « Tunisie : 70 ans d’indépendance, l’heure du cap, l’heure des choix ».

Organisé en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, cet événement économique de premier plan réunira plus de 28 experts et décideurs pour dresser le bilan de sept décennies de développement et tracer les perspectives stratégiques du pays face aux mutations mondiales.

Les travaux s’articuleront autour de trois panels thématiques reflétant les chantiers prioritaires de l’économie nationale. Le premier débat portera sur les transformations du secteur financier et bancaire, entre mise en conformité aux normes IFRS 9 et Bâle III finalisé et l’impact de la disruption fintech sur la compétitivité.

Le deuxième panel examinera la trajectoire de l’agribusiness tunisien, en croisant souveraineté alimentaire, optimisation des chaînes de valeur agricoles et adaptation au changement climatique.

Le troisième axe sera consacré à l’impératif stratégique des énergies renouvelables et à l’accélération de la transition bas-carbone dans un contexte de forte volatilité des marchés des hydrocarbures.

La manifestation, annoncée sur les canaux officiels de la revue L’Économiste Maghrébin accueillera des présidents-directeurs généraux (PDG), des directeurs généraux, des ambassadeurs, des universitaires et des consultants, issus de Tunisie et de l’étranger.

Outre les interventions plénières et les tables rondes, le forum intégrera une session de rencontres B to B dédiée, offrant un espace de « networking » ciblé aux professionnels des secteurs de la finance, de l’agroalimentaire, de l’énergie et de l’environnement.

La journée s’achèvera par une synthèse des recommandations et une cérémonie de clôture.

Revue bimensuelle du groupe Promedia, L’Économiste Maghrébin assure depuis plus de trente ans la couverture et l’analyse des enjeux économiques et financiers aux niveaux national, régional et international.

Ce 27e forum s’inscrit dans cette démarche visant à placer le débat éclairé au cœur des choix structurants pour la décennie à venir.