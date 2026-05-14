Une réunion de travail s’est tenue, hier mercredi, entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani et une délégation de haut niveau du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), conduite par le Secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur exécutif de l’organisation, Jorge Moreira da Silva et en présence de la Coordinatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Rana Taha.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la modernisation des infrastructures sanitaires, de l’amélioration de la gouvernance des projets, de l’accélération de la numérisation et du développement des équipements médicaux de pointe, afin d’améliorer la qualité des services et de les rapprocher davantage du citoyen.

A cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance de la formation des cadres sanitaires et techniques, de l’échange d’expertises ainsi que du renforcement du positionnement de la Tunisie en tant que plateforme régionale dans les domaines de la santé numérique et de la gestion des projets de santé.

A l’issue de la réunion, une visite de terrain à l’hôpital numérique a été effectuée. La délégation onusienne a pris connaissance de ce projet pilote incarnant la vision du président de la République, Kais Saïed, visant à bâtir un système de santé plus efficace, moderne et proche du citoyen, ajoute la même source.