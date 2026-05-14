Les travaux d’installation de sièges au stade olympique de Sousse ont démarré ce jeudi, dans le cadre du suivi des projets de développement liés aux infrastructures sportives dans la région, indique la page officielle du gouvernorat.

Le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri, a donné le coup d’envoi du projet, en présence de l’ensemble des parties prenantes.

Il a souligné que l’aménagement des stades sportifs constitue l’un des investissements les plus importants dans la région, en raison de ses dimensions sportives, économiques, sociales et de développement.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de ne pas réduire les stades à de simples espaces de pratique sportive, mais de les transformer en centres de loisirs intégrés reflétant le développement des infrastructures et soutenant la place du sport tunisien ainsi que sa capacité à organiser de grandes manifestations sportives.

Le gouverneur a appelé toutes les parties concernées à réaliser le projet dans les meilleurs délais, tout en respectant les conditions contractuelles administratives et techniques afin de garantir la qualité et l’efficacité.