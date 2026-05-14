Le choc entre le Club Africain et l’Olympique de Béja, comptant pour la 30e et dernière journée de la Ligue 1 professionnelle tunisienne, se disputera ce jeudi 14 mai 2026 à partir de 16h00 au Stade olympique Hammadi-Agrebi.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux formations qui chercheront à terminer la saison sur une note positive devant leurs supporters.

Le Club Africain, porté par une dynamique favorable ces dernières semaines, tentera de confirmer ses bonnes performances à domicile, tandis que l’Olympique de Béja espère créer la surprise face à l’un des clubs les plus populaires du championnat tunisien.

Les regards seront également tournés vers les tribunes du stade de Radès, où une forte affluence est attendue pour cette affiche de clôture de la saison 2025-2026 de Ligue 1 Pro.

Les amateurs de football pourront suivre cette rencontre de haut niveau en direct sur la chaîne Watania 1.