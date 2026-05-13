La superstar argentine Lionel Messi demeure en 2026 le joueur le mieux rémunéré de la Major League Soccer, selon des données publiées par le syndicat des joueurs.

Un salaire en forte hausse depuis son arrivée à Miami

Installé à l’Inter Miami CF depuis 2023, Lionel Messi a plus que doublé son salaire de base, désormais fixé à 25 millions de dollars en 2026.

Sa rémunération annuelle garantie dépasse 28,3 millions de dollars, primes incluses. Ce montant le place largement en tête des joueurs les mieux payés du championnat.

Un écart important avec ses poursuivants

Derrière lui, le Sud-Coréen Son Heung-min, nouvelle recrue du Los Angeles FC, perçoit un salaire supérieur à 11 millions de dollars.

Son coéquipier en club et en sélection, Rodrigo De Paul, complète le podium avec une rémunération garantie de 9,6 millions de dollars à l’Inter Miami.

Une carrière toujours performante à 38 ans

Âgé de 38 ans, Messi continue d’avoir un impact sportif majeur. En 2025, il a inscrit 29 buts et délivré 19 passes décisives, contribuant au premier titre de l’histoire du club floridien.

Huit fois Ballon d’Or, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a prolongé son contrat jusqu’en 2028.

Des revenus supérieurs au salaire de base

Les données publiées par le syndicat des joueurs ne prennent pas en compte les revenus issus des contrats de sponsoring et partenariats commerciaux, souvent très importants dans le cas des stars internationales.

Enfin, l’Allemand Thomas Müller, désormais joueur des Vancouver Whitecaps, perçoit plus de 5,1 millions de dollars par an.

La MLS se déroule sur l’année civile, de février à décembre.