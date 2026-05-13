La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a réaffirmé, mardi, à l’ouverture du Sommet Afrique-France “Africa Forward”, l’attachement de la Tunisie au respect du droit international et sa volonté de bâtir des partenariats durables au cœur du continent africain.

Elle a transmis les salutations du président de la République Kaïs Saïed, à ses homologues, le président de la République du Kenya, William Ruto, et le président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que ses vœux de plein succès pour le déroulement de ce sommet.

Dans son allocution prononcée au centre international de conférence Kenyatta, à Nairobi, Zenzri a souligné que la Tunisie considère que la paix ne peut être fondée ni sur des rapports de force déséquilibrés, ni sur une application sélective du droit international, mais sur les principes de justice et d’équité, le respect de la souveraineté des États, de l’indépendance de leurs décisions et des droits de leurs peuples, en premier lieu leur droit à l’autodétermination.

Elle a, par ailleurs, fait part de l’attachement de la Tunisie au rôle central de l’Organisation des Nations unies et aux principes sur lesquels elle a été fondée, estimant que l’ONU demeure le garant de la légitimité internationale et de la coexistence pacifique entre les peuples.

La cheffe du gouvernement a, toutefois, souligné que réformer le multilatéralisme est devenu une nécessité urgente, compte tenu des grandes mutations que connaît le monde.

Dans ce contexte, elle a réitéré l’appel de la Tunisie à accélérer la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et à refondre l’architecture financière mondiale, afin de la rendre plus juste, plus équitable et plus inclusive, de manière à répondre aux besoins des États et à combler le déficit de financement du développement.

Sur un autre plan, la cheffe du gouvernement, a relevé qu’il est impossible d’évoquer le financement du développement sans aborder la question des fonds détournés qu’elle considère comme un droit souverain des peuples auquel aucune concession ne doit être accordée. Elle a, dans ce cadre, appelé à la mise en place d’un cadre international efficace et contraignant afin d’accélérer la restitution de ces fonds, en tant que garantie des droits des générations futures et de la préservation des richesses nationales.

Elle a également réaffirmé l’attachement de la Tunisie au principe de « solutions africaines à des défis africains », soulignant que les problématiques auxquelles fait face le continent ne peuvent être réduites aux seuls aspects militaires ou sécuritaires, ni être traitées indépendamment de leurs causes profondes liées à la marginalisation, à la pauvreté et à la précarité. Autant de facteurs qui alimentent les crises économiques et sociales, nourrissent la violence et l’extrémisme et favorisent la traite des êtres humains.

Fière de son appartenance africaine, arabe et méditerranéenne, la Tunisie croit en son rôle actif dans le renforcement des liens entre les pays africains, européens et le reste du monde. A ce titre, la cheffe du gouvernement a souligné que la réalisation du développement au niveau national demeure étroitement liée à une solidarité internationale plus profonde, capable de répondre aux exigences d’un progrès juste et équilibré.

Dans ce contexte, elle a rappelé l’engagement de la Tunisie à bâtir des partenariats durables en Afrique, fondés sur l’investissement commun et le transfert d’expertise dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment et les travaux publics, ainsi que l’exportation de services à forte valeur ajoutée dans les domaines de la santé, de l’enseignement et des technologies de l’information.

Elle a, par ailleurs, exprimé l’espoir de voir une participation forte et constructive au Forum de Tunis sur l’investissement, prévu les 25 et 26 juin prochains. La Tunisie, a-t-elle affirmé, constitue une destination de choix pour l’investissement aux niveaux africain et international grâce à un climat des affaires favorable. Elle a enfin mis en avant les grandes opportunités offertes par des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, les technologies numériques, les industries mécaniques et électriques, ainsi que le bâtiment et les grands travaux, souhaitant que cette rencontre débouche sur des partenariats constructifs et durables.