Le latéral droit du PSG Achraf Hakimi, blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern, s’est entraîné de façon individuelle avant la rencontre en retard de la 29e journée de Ligue 1 contre le RC Lens, a indiqué son club.

“Hakimi effectue un travail individuel sur le terrain, alors que Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery poursuivent leurs soins”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le club parisien a affirmé qu’il espère récupérer l’international marocain pour le match final de la compétition européenne prévu le 30 mai à Budapest contre Arsenal.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, présent lundi soir à la 34e cérémonie des Trophées de l’Union française des footballeurs professionnels (UNFP), a été retenu dans l’équipe type de la saison, dominée par le PSG (six joueurs).

Son coéquipier Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur du championnat d’élite pour la deuxième année consécutive, alors que Désiré Doué a remporté le trophée du meilleur espoir lui aussi pour la deuxième fois de suite.

Victime d’une lésion à la cuisse droite contractée en toute fin de la demi-finale aller (C1) remportée 5-4 contre le Bayern, Hakimi a notamment manqué le match retour à Munich ainsi que la réception de Brest dimanche dernier.