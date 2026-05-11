La Coupe du monde 2026 marquera un tournant pour plusieurs sélections qui participeront, pour la première fois, à une phase finale du Mondial. Organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition élargie à 48 équipes ouvre la porte à de nouvelles nations issues d’Afrique, d’Asie et de la zone Caraïbes.

Cette réforme de la FIFA, qui augmente le nombre de places attribuées aux différentes confédérations, permet à plusieurs sélections longtemps absentes du plus grand rendez-vous du football mondial de franchir un cap historique.

Le Cap-Vert récompensé de sa progression

Parmi les nouveaux qualifiés, le Cap-Vert s’impose comme l’une des principales révélations africaines de ces dernières années. Régulièrement compétitive sur la scène continentale, la sélection capverdienne valide enfin sa première qualification pour une Coupe du monde.

Cette accession vient confirmer la progression du football capverdien, dont la crédibilité n’a cessé de grandir au fil des compétitions africaines.

Curaçao concrétise ses efforts

Dans la zone Caraïbes, Curaçao signe également une première historique. La sélection récolte les fruits d’un travail de structuration engagé depuis plusieurs années.

Longtemps en retrait sur la scène régionale, Curaçao a progressivement élevé son niveau grâce à une meilleure organisation et à l’émergence de joueurs capables de rivaliser dans les compétitions de la région.

Cette qualification marque une étape importante pour cette nation caribéenne, désormais présente sur la plus grande scène internationale.

La Jordanie et l’Ouzbékistan franchissent un cap

L’Asie comptera aussi deux nouveaux représentants au Mondial. La Jordanie décroche enfin sa première qualification après plusieurs tentatives restées inachevées.

La sélection jordanienne s’appuie sur une progression régulière dans les compétitions continentales et parvient cette fois à franchir le dernier obstacle vers la Coupe du monde.

Même constat pour l’Ouzbékistan. Considérée depuis plusieurs années comme une nation montante du football asiatique, la sélection ouzbèke transforme enfin ses campagnes prometteuses en qualification historique.

Une Coupe du monde plus ouverte

Ces premières participations illustrent les conséquences directes de l’élargissement du tournoi à 48 équipes. La nouvelle répartition des places permet une représentation plus large de régions en plein développement footballistique.

Au-delà de l’aspect sportif, ces qualifications offrent une visibilité internationale importante à ces pays et constituent un levier pour le développement du football local.

Pour les joueurs et les supporters, cette présence au Mondial représente un moment fondateur. Le tournoi 2026 promet ainsi de nouvelles histoires et des parcours inattendus, dans une compétition qui cherche à devenir plus ouverte et plus représentative du football mondial.