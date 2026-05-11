Le Mondial 2026 marquera une rupture dans l’histoire de la Coupe du monde. Organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette édition introduira pour la première fois un format élargi à 48 équipes. La FIFA entend ainsi donner une nouvelle dimension à la compétition et élargir l’accès aux nations émergentes.

Jusqu’à présent, la Coupe du monde réunissait 32 sélections depuis l’édition 1998. Avec 48 participants, le tournoi franchit un nouveau cap. Cette réforme vise notamment à offrir davantage de places aux sélections africaines, asiatiques et nord-américaines. La FIFA cherche, à travers ce changement, à renforcer l’universalité du football et à soutenir son développement à l’échelle mondiale.

Un format inédit et un calendrier plus dense

Le nouveau système prévoit 12 groupes de quatre équipes. La phase de groupes sera suivie d’un tour à élimination directe comprenant désormais des seizièmes de finale. Le nombre total de matchs passera ainsi de 64 à 104.

Cette augmentation promet une compétition plus riche sur le plan sportif et médiatique. Elle soulève aussi des interrogations sur la gestion physique des joueurs et l’alourdissement du calendrier international.

L’élargissement du tournoi pourrait également modifier les équilibres habituels. Des sélections rarement qualifiées auront désormais l’opportunité de participer à la compétition mondiale. Cette ouverture pourrait favoriser des surprises et redistribuer certaines cartes sur la scène internationale.

Une organisation partagée entre trois pays

L’édition 2026 sera aussi la première Coupe du monde organisée conjointement par trois pays. Le Mexique deviendra ainsi le premier pays à accueillir trois éditions du Mondial après celles de 1970 et 1986.

Les États-Unis, déjà organisateurs en 1994, apporteront leurs infrastructures et leur capacité logistique. Le Canada, de son côté, accueillera pour la première fois des rencontres du Mondial masculin.

Cette candidature commune reflète une nouvelle approche de la FIFA, qui privilégie les organisations régionales afin de répondre aux exigences grandissantes d’un événement mondial.

Innovation et modernisation au cœur du projet

Le Mondial 2026 s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du football. Les organisateurs misent sur des innovations technologiques, un arbitrage vidéo renforcé, des infrastructures durables et une expérience spectateur repensée.

La compétition ambitionne également de battre des records d’affluence et d’audience. Au-delà du terrain, les pays hôtes espèrent laisser un héritage durable grâce aux investissements liés à l’événement.

Entre expansion, innovation et ouverture, cette Coupe du monde 2026 pourrait redéfinir durablement les contours du football international.