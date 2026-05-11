Une délégation parlementaire tunisienne se rend au Qatar du 10 au 13 mai 2026 pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

La délégation, issue du groupe d’amitié parlementaire Tunisie-Qatar rattaché au groupe de coopération parlementaire avec les pays arabes, effectue une visite officielle à Doha dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire.

Cette initiative vise à consolider les liens de fraternité et de coopération entre Tunis et Doha dans divers domaines, selon un communiqué de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) publié samedi.