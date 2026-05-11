Le président de la Chambre des communes du Canada, Francis Scarpaleggia, effectuera une visite officielle en Tunisie du 10 au 13 mai 2026, à la tête d’une délégation parlementaire à l’invitation du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple Brahim Bouderbala.

Selon un communiqué publié, samedi, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’appui des relations de coopération entre la Tunisie et le Canada au niveau parlementaire. Elle a, également, pour objectif de renforcer les concertations et échanger les compétences entre les institutions parlementaires des deux pays.