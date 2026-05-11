Depuis plus de 55 ans, COMAR Assurances bâtit une relation de confiance durable avec ses assurés. Cette relation repose sur un principe fondamental : le client est au cœur de son système, et chaque initiative vise à lui offrir plus de proximité, de simplicité et de valeur ajoutée. C’est dans cette vision que s’inscrit COMAR Plus, la plateforme digitale de la compagnie, disponible depuis 2023 et continuellement améliorée pour répondre aux besoins évolutifs des clients.

Depuis près de trois ans, COMAR Plus accompagne les assurés dans la gestion quotidienne de leurs contrats, en mettant à leur disposition une expérience digitale fluide, intuitive et sécurisée. Cette plateforme s’inscrit dans une démarche de long terme, axée sur l’écoute client et l’amélioration continue.

Une plateforme évolutive, pensée pour les besoins réels des clients

Depuis 2023, COMAR Plus n’a cessé d’évoluer en intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités et des optimisations basées sur les usages, les retours des utilisateurs et les attentes du marché. L’objectif est clair : simplifier l’assurance et offrir plus d’autonomie aux clients, tout en maintenant un accompagnement de qualité.

Aujourd’hui, la plateforme permet aux utilisateurs d’accéder à une large gamme de services, à tout moment et depuis n’importe quel support :

Consultation des contrats 24h/24 et 7j/7 (ordinateur, tablette, smartphone)

Suivi des sinistres et des remboursements en temps réel, avec une parfaite transparence

Paiement en ligne simple, rapide et totalement sécurisé

Simulation de tarifs personnalisée et comparaison instantanée des offres

Souscription de contrats directement en ligne, sans déplacement

Chaque fonctionnalité est conçue pour faciliter la vie de l’assuré, réduire les délais de traitement et rendre l’assurance plus accessible.

Le client au centre de l’écosystème digital COMAR :

À travers COMAR Plus, COMAR Assurances confirme sa volonté de placer l’expérience client au centre de sa transformation digitale. La plateforme donne à chaque assuré les moyens de gérer son assurance en toute autonomie, tout en restant connecté à un accompagnement humain et de proximité.

Notre approche est résolument centrée sur l’utilisateur : lui offrir une expérience simple, claire et fiable, tout en renforçant la relation de confiance qui nous lie à nos assurés »,

a déclaré Marouane Ben Said, Directeur Central de l’Expérience Client, des Systèmes d’Information, de l’Organisation et du Marketing chez COMAR.

Cette vision traduit l’ambition de COMAR d’allier innovation digitale et expertise humaine, dans une logique de service durable.

Une dynamique d’amélioration continue :

Parce que les attentes des assurés évoluent constamment, COMAR s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de COMAR Plus. Des mises à jour régulières sont mises en œuvre afin d’enrichir les fonctionnalités existantes, d’améliorer l’ergonomie et de renforcer les standards de sécurité et de performance.

Cette évolution permanente permet à la plateforme de rester alignée avec les usages digitaux actuels et de continuer à offrir une expérience client toujours plus fluide, transparente et efficace.

Accessible à tout moment :

COMAR Plus est accessible 24h/24 et 7j/7 depuis tous les supports : ordinateur, tablette et smartphone.

Pour télécharger l’application et découvrir une nouvelle façon de vivre l’assurance, rendez-vous sur https://comar-plus.onelink.me/X0yz/nfkb36hc ou visitez le lien Web https://client.comar.tn

Besoin d’accompagnement ou d’informations ?

Les équipes COMAR sont à l’écoute au numéro bleu 82 100 001.