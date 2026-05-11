La 14e édition du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (SMA MEDFOOD) se tiendra du 13 au 17 mai au Palais des Foires de Sfax, réunissant plus de 150 exposants nationaux et internationaux autour des filières stratégiques de l’huile d’olive bio, des céréales, des produits de la mer et des épices.

Rendez-vous B2B biennal structurel depuis 2002, le salon se positionne comme un carrefour d’affaires pour les acteurs du bassin méditerranéen, avec une orientation marquée vers les marchés libyen et africain. Fort du succès de la précédente édition, qui avait attiré plus de 15 mille visiteurs professionnels et enregistré un taux de recommandation de 72 % de la part des exposants, l’événement 2026 ambitionne d’accélérer les partenariats commerciaux et de stimuler la compétitivité régionale.

Selon la plateforme web dédié à l’événement, le programme s’articule autour d’un forum scientifique consacré à la certification et au positionnement international de l’huile d’olive bio, à l’adaptation des filières aux changements climatiques, à la qualité des procédés d’extraction mécanique et à l’intégration des technologies agricoles 4.0 (irrigation de précision, drones, intelligence artificielle, blockchain, SIG). Des ateliers B2B, des démonstrations culinaires dédiées aux produits de la mer, aux céréales locales et aux épices, ainsi que des sessions de networking rythmeront les cinq jours de la manifestation.

Ouvert à l’ensemble de la chaîne de valeur, le salon couvrira la production végétale et animale, les équipements agricoles et industriels, la transformation agroalimentaire, la pêche, la distribution et les services d’appui (financement, recherche, logistique). Il accueillera des grossistes, des centrales d’achat, des chercheurs, des institutions financières, des représentants du secteur public et des importateurs. Pour les exposants, l’événement constitue un levier de visibilité, de prospection commerciale et de lancement de produits, soutenu par une couverture médiatique avant et après l’événement.

SMA MEDFOOD 2026 s’affirme ainsi comme une référence professionnelle méditerranéenne alliant innovation scientifique, production durable et accès aux marchés internationaux.