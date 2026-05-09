Le Club Africain, le CS Sakiet Ezzit et l’AS Hammamet se sont qualifiés samedi pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie de handball saison 2025-2026.

Le Club Africain a battu en quarts l’EBS Béni-khiar (29-20), le CS Sakiet Ezzit a écarté le Stade Tunisien aux tirs au but après prolongations (32-31), alors que l’AS Hammamet s’est imposée face au SC Moknine (28-27).

Vendredi, l’Espérance de Tunis, tenante du titre, s’était qualifiée pour le carré d’as aux dépens de l’Etoile du Sahel (28-19).

Le tirage au sort des demi-finales sera effectué jeudi 14 mai, à 15h00, dans les studios de Radio Jeunes.

Résultats complets des quarts de finale :

– Vendredi 8 mai

Salle Zouaoui :

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel 28-19

– Samedi 9 mai

Salle de Béni Khiar :

EBS Béni Khiar – Club Africain 20-29

Salle du Bardo :

Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit 31-32 (TAB)

Salle de Hammamet :

AS Hammamet – SC Moknine 28-27