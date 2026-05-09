Le Club Africain a remporté le trophée de la Coupe de Tunisie de basket-ball (saison 2025-2026), en battant l’US Monastir (67-50), en finale disputée samedi à la salle de Radès.

Il s’agit du 8e trophée dans l’histoire du club “rouge et blanc” après avoir été sacré en 1982, 1999, 2001, 2003, 2014, 2015 et 2024.

Chez les dames, le titre est revenu au CS Sfaxien, vainqueur, plus tôt de l’AS Jammel (57-43).

Pour rappel, l’US Monastir a été sacrée championne de Tunisie pour la 10e fois de son histoire.