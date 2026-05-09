Bien installé en tête de la Liga, le FC Barcelone a l’opportunité dimanche soir de remporter un 29e titre de champion d’Espagne lors d’un Clasico décisif, et d’enfoncer un peu plus le Real Madrid vers une fin de saison chaotique.

Sur le papier, un nul leur suffirait. Mais l’occasion est bien trop belle, pour les Catalans, leaders du championnat avec onze points d’avance, de sceller leur deuxième sacre d’affilée en plongeant leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait également le Barça de la barre historique des 100 points en Liga, atteinte seulement deux fois, par le Real en 2011-12, puis par le club catalan lui-même la saison suivante.

Avant même le dénouement de la rencontre – et de la saison – la Maison Blanche semble aujourd’hui en pleine implosion, illustrée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien.

Un incident grave ayant poussé le club à infliger aux deux joueurs une amende de 500.000 euros, sans sanctions sportives, ce qui permettrait en théorie à l’international français de tenir sa place dimanche au Camp Nou.

La victoire 2-0 acquise ce soir-là grâce à un doublé de Vinicius Junior, avait permis au Real de repousser encore un peu le sacre du Barça, qui compte bien mettre fin à ce faux suspense dimanche.