La FIFA a modifié son règlement disciplinaire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 afin d’éviter le report de certaines suspensions contractées lors des éliminatoires vers la phase finale du tournoi. La décision a été annoncée samedi dans un communiqué officiel.

Des suspensions désormais annulées

L’instance mondiale a indiqué que le Bureau du Conseil de la FIFA, après consultation des confédérations, avait décidé de modifier l’article 10, alinéa 2, du règlement de la compétition.

Avec cette nouvelle disposition, les cartons jaunes uniques ainsi que certaines suspensions d’un ou deux matches non purgées pendant les qualifications ne seront plus reportés au Mondial 2026.

La mesure concerne les sanctions liées à l’accumulation d’avertissements, aux expulsions pour double carton jaune et à certains cartons rouges directs.

Les cas concernés par la réforme

La FIFA précise que cette modification s’applique notamment aux expulsions pour avoir empêché une occasion manifeste de but, empêché un but adverse ou commis une faute grossière.

En revanche, les autres suspensions liées à des cartons rouges directs reçus pendant les éliminatoires resteront valables pour la phase finale du tournoi.

La volonté d’aligner les meilleurs joueurs

Dans son communiqué, la FIFA explique vouloir permettre aux sélections qualifiées d’aligner « leur meilleure équipe sur la plus grande scène du football masculin international ».

L’instance évoque également la recherche d’« un juste équilibre entre l’intégrité disciplinaire et la qualité ainsi que l’équité de la compétition ».

D’autres changements déjà validés

La FIFA rappelle qu’une autre modification disciplinaire avait été approuvée lors d’une réunion du Conseil le 28 avril à Vancouver.

Désormais, les cartons jaunes uniques reçus pendant la phase finale seront effacés après la phase de groupes puis après les quarts de finale. L’objectif affiché est d’éviter des suspensions pour les demi-finales ou la finale à cause d’une accumulation d’avertissements.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.