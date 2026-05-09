Les supporters du FC Barcelona ne pourront pas célébrer un éventuel sacre en Liga dans leur lieu emblématique de rassemblement à Barcelone, en raison des travaux de réaménagement en cours sur la Rambla.

Si le Barça, dirigé par Hansi Flick, décroche dimanche le titre de champion d’Espagne à l’issue du Clasico face au Real Madrid, les traditionnelles célébrations des supporters catalans ne pourront se tenir à proximité de la fontaine de Canaletas, dont l’accès est fermé depuis plusieurs mois.

La mairie de Barcelone a appelé les supporters à ne pas se rendre dans cette zone, tout en annonçant un dispositif spécifique de sécurité coordonné entre la Garde Urbaine et les Mossos d’Esquadra afin d’anticiper d’éventuels rassemblements spontanés dans les environs.

Les autorités municipales ont indiqué que ce dispositif vise à garantir des conditions optimales de sécurité et de circulation en cas de célébrations improvisées après le match.

Selon les médias locaux, la place de Catalogne, située à proximité de la Rambla, figure parmi les sites susceptibles d’accueillir les festivités des supporters blaugrana en cas de victoire ou de match nul face au Real Madrid.