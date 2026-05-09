Le Liverpool FC reçoit le Chelsea FC, samedi 9 mai 2026, à l’occasion de la 36e journée de Premier League. Cette affiche de prestige se disputera au mythique Anfield avec un coup d’envoi fixé à 13h30.

Ce choc du championnat anglais s’annonce particulièrement attendu dans la dernière ligne droite de la saison, avec deux clubs historiques toujours ambitieux sur la scène nationale. L’opposition entre Liverpool et Chelsea promet intensité, spectacle et forte rivalité devant un public d’Anfield qui devrait répondre présent.

Les supporters des Reds et des Blues pourront suivre cette rencontre en direct sur les chaînes Canal+ et Canal+ Foot.