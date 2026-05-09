Le match de Serie A entre la Lazio Rome et l’Inter Milan se jouera le samedi 9 mai 2026, dans le cadre de la 36e journée du championnat italien. La rencontre aura lieu au Stadio Olimpico de Rome, l’un des stades emblématiques du football italien.

Le coup d’envoi sera donné à 18h00 (heure locale). Ce choc promet une opposition très attendue entre la Lazio Rome, qui évolue à domicile et cherchera à faire un résultat important, et l’Inter Milan, l’un des prétendants aux premières places du classement.

Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne DAZN, qui diffuse les matchs de Serie A. La diffusion sera accessible via la plateforme de streaming, que ce soit sur télévision connectée, ordinateur ou application mobile.