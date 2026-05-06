La bibliothèque publique de Fouchana, a organisé, en partenariat avec bibliothèque publique de Radès, une manifestation culturelle et ludique à l’intention des membres du Centre de réadaptation et de formation professionnelle pour personnes handicapées de Radès, dans le cadre de la célébration de la 34ème édition des Journées nationales de la lecture.

La directrice de la bibliothèque publique de Fouchana, Alifa Ourihmi, a déclaré, à TAP, que cette manifestation qui a lieu sur deux jours, comporte des ateliers de lecture, de dessin expressif et de bricolage, ainsi que des débats interactifs.

Une série de concours et des représentations théâtrales organisées par les élèves du Centre, ainsi qu’une conférence scientifique sur ” l’importance de l’inclusion dans l’action culturelle et ses mécanismes” sont au menu du programme.

Mme Ourihmi a souligné que ces activités qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère des Affaires culturelles visant à promouvoir l’égalité d’accès à la culture pour toutes les catégories et tranches d’âge de la société.

Il s’agit également de consolider le rôle des bibliothèques publiques en tant qu’espaces d’intégration sociale et d’échanges intellectuels, et de renforcer la dynamique culturelle à Ben Arous.

Elle a relevé l’importance de faire connaître les institutions actives dans le domaine de l’insertion et de la promotion des personnes à besoins spécifiques et des personnes en situation de précarité dans la région.

La directrice de la bibliothèque publique de Fouchana a expliqué que l’organisation d’une série d’activités et d’initiatives culturelles variées destinées aux personnes à besoins spécifiques vise essentiellement à soutenir leur place et à renforcer le principe d’égalité des chances, avec pour fondement le respect de la diversité pour favoriser l’intégration et inciter à la lecture.

Elle a souligné l’importance de renforcer leurs compétences éducatives et culturelles, et à ancrer la culture de la lecture auprès des différentes tranches d’âge et catégories sociales, outre l’intégration des personnes en situation de handicap dans la vie culturelle et sociale.

Les activités de cette manifestation se poursuivent le 6 mai 2026 par une série d’ateliers destinés à inciter à la lecture, et par l’organisation d’une exposition des travaux des élèves du Centre de réadaptation et de formation professionnelle pour personnes handicapées de Radès.

Une cérémonie en hommage aux participants et aux contributeurs aux activités des Journées nationales de la lecture et de l’information dans les régions de Fouchana et de Radès est prévue pour clôturer ces journées.