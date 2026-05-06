Le centre Elife Djerba à Médenine abritera, le 14 mai, un forum sur l’emploi et les métiers dans le tourisme avec la participation de professionnels du secteur et des jeunes en quête d’emploi.

Ce forum est organisé dans le cadre du projet « Destination Emploi », initié par le Ministère de l’emploi, l’Agence de Formation dans les Métiers du Tourisme (AFMT) et la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), visant à générer 320 emplois dans le domaine du tourisme pour les jeunes diplômés, a souligné à l’Agence TAP le coordinateur du projet, Skander Ayari.

De son côté, le président de la Fédération régionale de l’Hôtellerie, Jalel Hichri a indiqué que cette manifestation offre des opportunités de recrutement direct au profit des demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), ayant bénéficié de formations professionnelles pour exercer dans le tourisme.