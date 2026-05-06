La FIFA a fixé au mardi 2 juin la date de publication des listes officielles des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Cette annonce marque une étape clé dans la préparation du tournoi.

Des listes encadrées

Selon l’instance, chaque sélection nationale devra transmettre une liste définitive comprise entre 23 et 26 joueurs, incluant au minimum trois gardiens de but.

Un joueur inscrit sur cette liste ne pourra être remplacé qu’en cas de blessure grave ou de maladie, au plus tard 24 heures avant le premier match de son équipe. Une exception concerne les gardiens de but, qui pourront être remplacés à tout moment durant la compétition en cas de blessure ou de maladie.

Une liste provisoire non publiée

Avant cette étape, les sélections doivent soumettre une liste provisoire de 35 à 55 joueurs, dont au moins quatre gardiens. Cette liste restera interne et ne sera pas rendue publique.

Une évolution du règlement

Le nombre de joueurs autorisés a évolué au fil des éditions. De 1930 à 1998, les listes finales étaient limitées à 22 joueurs. Ce plafond a été porté à 23 à partir de la Coupe du monde 2002, organisée en Corée du Sud et au Japon, et est resté inchangé jusqu’à l’édition 2022 au Qatar, où les sélectionneurs ont pu convoquer jusqu’à 26 joueurs.

Calendrier de mise à disposition des joueurs

La FIFA a également précisé les modalités de libération des joueurs. La période de repos, de préparation et de mise à disposition débutera le 25 mai 2026, au lendemain du dernier match officiel en club.

Des exceptions sont prévues pour les joueurs engagés dans les phases finales des compétitions de clubs de leur confédération, jusqu’au 30 mai inclus, sous réserve de l’approbation de la FIFA.

Une compétition élargie

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un format élargi à 48 équipes.

La Tunisie figure dans le groupe F, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de la Suède.