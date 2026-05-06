La FIFA a décidé d’étendre à l’échelle mondiale la suspension de six matches infligée à l’ailier argentin Gianluca Prestianni. Une décision qui pourrait priver le joueur des deux premières rencontres de son pays lors de la Coupe du monde 2026.

Une sanction pour comportement discriminatoire

Le joueur du SL Benfica avait été sanctionné par l’UEFA pour avoir proféré une insulte à caractère homophobe à l’encontre de Vinicius Jr, attaquant du Real Madrid, lors du barrage aller de Ligue des champions en février.

Dans un communiqué relayé, la Commission de discipline de la FIFA a confirmé que cette suspension s’appliquera désormais à l’ensemble des compétitions officielles à l’échelle mondiale.

Un impact direct sur le Mondial

Cette extension implique que Prestianni pourrait manquer les deux premiers matches de l’Argentine lors de la Coupe du monde, s’il est retenu dans la sélection.

La suspension concerne les compétitions de clubs organisées par l’UEFA ainsi que les rencontres internationales officielles. Elle ne s’applique pas aux matches amicaux ni au championnat national.

Une sanction partiellement purgée

Initialement, l’UEFA avait prononcé une suspension de six matches, dont trois avec sursis. Le joueur a déjà purgé une rencontre de suspension provisoire lors du match retour face au Real Madrid.

Âgé de 20 ans, Prestianni ne compte pour l’instant qu’une seule sélection avec l’Argentine, obtenue en novembre dernier lors d’un match amical contre l’Angola.

Un calendrier serré pour l’Argentine

L’Argentine, championne du monde en titre, entamera sa campagne le 16 juin face à l’Algérie. Elle affrontera ensuite l’Autriche et la Jordanie.

Dans ce contexte, l’incertitude autour de la disponibilité de Prestianni pourrait peser sur les choix du sélectionneur à l’approche du tournoi.