La Ligue 2 tunisienne a dévoilé les désignations arbitrales pour les rencontres de la 25e journée (Poule B), programmées samedi à partir de 16h00. Plusieurs affiches sont prévues à travers le pays, avec des enjeux sportifs à différents niveaux du classement.

Un programme complet sur plusieurs pelouses

À l’Ariana, l’AS Ariana recevra l’EGS Gafsa, sous la direction de Khalil Hermi.

À Korba, le CS Korba affrontera l’AS Jelma, avec Amir Ayadi au sifflet.

À Jendouba, Jendouba Sport sera opposé au SC Moknine, match confié à Nizar Riahi.

Des arbitres désignés pour chaque rencontre

À Ksour Essef, l’US Ksour Essef accueillera Kalaa Sport, sous l’arbitrage de Nabil Hemadi.

À Bir Lahfey, l’Olympique de Sidi Bouzid croisera l’ES Bouchamma, avec Malek Macha désigné.

À Gabès, le Stade Gabésien affrontera le PS Sakiet Eddaier, arbitré par Amir Loussif.

Enfin, à Redeyef, le CS Redeyef sera opposé à l’AS Kasserine, sous la direction de Wael Mesbahi.

Une journée sous surveillance arbitrale

Cette série de rencontres de la Poule B se déroulera simultanément, chaque arbitre étant chargé de diriger une affiche précise. Les désignations couvrent l’ensemble des matchs programmés samedi.