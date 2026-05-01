Les lutteurs tunisiens juniors ont clôturé hier, jeudi, leur participation aux Championnats d’Afrique de lutte de la catégorie qui se déroulent à Alexandrie en Egypte, avec un bilan total de 6 médailles (4 or, 1 argent et 1 bronze).

Les médailles d’or en lutte féminine ont été remportées par Israa Slimi (53 kg), Emna Hammami (55 kg), Chahd Jeljli (57 kg) et Chaima Dahi (59 kg), tandis que la médaille d’argent est revenue à Malek Sammoudi (lutte féminine, 50 kg).

De son côté, Mustapha Batnini a décroché la médaille de bronze en lutte libre (61 kg).

La délégation tunisienne avait auparavant terminé sa participation aux compétitions de la catégorie des cadets (U17) à ces championnats d’Afrique avec un bilan de 20 médailles (3 or, 8 argent et 9 bronze).

Les breloques d’or ont été décrochées par Baraa Lamouchi (lutte libre, 45 kg), Tasnim Athimni (lutte féminine, 40 kg) et Zaineb Nasri (lutte féminine, 61 kg).

Le duo de lutte gréco-romaine Baraa Lamouchi (45 kg) et Yassine Talbi (48 kg), le trio de lutte féminine Kotr Nada Dabboussi (49 kg), Kotr Nada Dalhoumi (73 kg) et Sarra Bousetta (46 kg), ainsi que le trio de lutte libre Adem Rehimi (60 kg), Mohamed Amine Ferchichi (80 kg) et Mohamed Ali Khadhri (92 kg), ont raflé l’argent.

Quant aux médailles de bronze, elles sont revenues au trio de lutte gréco-romaine Souhaieb Jelassi (51 kg), Mohamed Rabie Ben Saleh (55 kg) et Mohamed Ali Khadhri (80 kg), au trio de lutte féminine Eya Fadhlaoui (43 kg), Fatma Ben Hassen (65 kg) et Rahma Rezgui (53 kg), ainsi qu’au trio de lutte libre Yassine Talbi (48 kg), Mohamed Rabie Ben Saleh (55 kg) et Mohamed Ben Hamed (71 kg).

A noter que la compétition se poursuit chez les seniors aujourd’hui et demain samedi.

Les championnats d’Afrique de lutte (cadets, juniors et seniors) seront suivis des Championnats d’Afrique de lutte de plage, qui se tiendront à Alexandrie les 3 et 4 mai courant.