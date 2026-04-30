Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a organisé, les 29 et 30 avril 2026 au centre de loisirs et de vacances pour enfants à Hammamet, une session de formation sur la thérapie cognitive de réhabilitation au profit des responsables des services des personnes âgées dans les différentes régions du pays.

Cette formation, qui s’est déroulée durant deux jours, a pour objectif d’approfondir les connaissances sur les bases théoriques de la thérapie cognitive, de renforcer la capacité des participants à appliquer les techniques de cette thérapie sur le terrain et de développer leurs compétences et interventions pour chaque cas.

La session de formation vise également à assurer la gouvernance des interventions sociales et sanitaires, améliorer la qualité des services fournis aux personnes âgées et consacre le rôle social de l’état pour la protection de cette catégorie au service de l’intérêt supérieur des séniors.

Le programme scientifique de la formation a comporté plusieurs interventions ayant pour thème les contributions de la sociologie pour la production des connaissances sur le terrain au profit des personnes âgées, la démarche sociologique d’intervention et l’approche ethnopsychiatrique du vieillissement, le diagnostic et la thérapie de réhabilitation, les troubles neurocognitifs chez les personnes âgées, et des tests d’évaluation de l’autonomie.

A noter que, le directeur du service des personnes âgées, des médecins et spécialistes en sociologie, en psychologie et en sociologie du vieillissement ont pris part à cette session de formation, ainsi que des cadres et responsables des services des personnes âgées dans les commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille dans plusieurs gouvernorats.