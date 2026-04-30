Une session de formation complémentaire de 10 jours est actuellement organisée au profit de plus de 10 stagiaires du Centre de formation professionnelle et de promotion du travail indépendant (CFPPTI) à Tozeur, dans le cadre du concours national ” Le stagiaire entrepreneur” lancé par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Environ 30 stagiaires, issus de différentes spécialités proposées par le centre, se sont inscrits sur la plateforme dédiée, selon la formatrice Amel Hbaïli. Elle a précisé que cette formation vise à développer le profil du stagiaire entrepreneur, en renforçant ses compétences, notamment en matière de communication, de planification et d’analyse.

Le programme comprend également des modules consacrés à l’élaboration du modèle économique, permettant à chaque participant de présenter son idée de projet et de construire son business plan, outre des présentations liées à l’environnement, à l’innovation et à la gestion financière.

À l’issue de cette formation, trois stagiaires seront sélectionnés pour participer aux demi-finales du concours prévues au gouvernorat de Sfax, tandis que la finale nationale réunira 20 projets représentant les différents centres de formation professionnelle à l’échelle nationale, a-t-elle souligné à l’Agence TAP.

Ce concours, à vocation incitative, vise à encourager l’émergence d’une nouvelle génération de porteurs de projets et à accompagner les stagiaires dans la concrétisation de leurs idées et de les préparer à la création de leurs propres activités, selon la même source.

Plusieurs stagiaires ont, de leur côté, indiqué à l’Agence TAP que cette formation leur a permis de mieux comprendre les mécanismes de réussite d’un projet, notamment en matière de gestion financière et de rentabilité. Ils ont également mis l’accent sur la diversité des idées proposées et l’apport de cette initiative pour structurer et développer leurs projets.

Rappelons que le concours national “Le stagiaire entrepreneur”, lancé en avril 2026, représente un nouveau levier pour stimuler l’initiative privée chez les jeunes. Il cible des milliers de stagiaires en formation professionnelle avec l’ambition de faire émerger des projets concrets et viables.

Le concours concerne les stagiaires inscrits pour l’année 2025-2026 dans 81 centres de formation professionnelle répartis sur tout le territoire. L’objectif est d’identifier les meilleures idées de projets, d’encourager l’innovation chez les jeunes en formation, et de développer une culture entrepreneuriale dès l’apprentissage.