Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 25e journée de la Ligue 2 du football professionnel (Poule A), prévues vendredi 1er mai (coup d’envoi des matches à 16h00) :
POULE A
Vendredi 1er mai :
A Megrine :
AS Megrine – BS Bouhajla arb : Badis Ben Salah
A Menzel Bourguiba :
SA Menzel Bourguiba – EM Mahdia arb : Wassim Boussifi
A Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – Sfax RS arb : Haythem trabelsi
A Chebba :
CS Chebba – US Boussalem arb : Houssem Ben Sassi
A Agareb :
AS Agareb – CS Msaken arb : Wael Ladjengui
A Sfax 2 mars :
OC Kerkennah – CS Hammam-lif arb : Achraf Haraketi
A Tataouine :
US Tataouine – SC Ben Arous arb : Ridha Chouihi
POULE B
Samedi 2 mai :
A Ariana :
AS Ariana – EGS Gafsa
A Korba :
CS Korba – AS Jelma
A Jendouba :
Jendouba Sport – SC Moknine
A Ksour Essef :
US Ksour Essef – Kalaa Sport
A Bir Lahfay :
O.Sidi Bouzid – ES Bouchamma
A Gabès :
S. Gabésien – PS Sakeit Eddaier
A Redayef :
CS Redayef – AS Kasserine