Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 25e journée de la Ligue 2 du football professionnel (Poule A), prévues vendredi 1er mai (coup d’envoi des matches à 16h00) :

POULE A

Vendredi 1er mai :

A Megrine :

AS Megrine – BS Bouhajla arb : Badis Ben Salah

A Menzel Bourguiba :

SA Menzel Bourguiba – EM Mahdia arb : Wassim Boussifi

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – Sfax RS arb : Haythem trabelsi

A Chebba :

CS Chebba – US Boussalem arb : Houssem Ben Sassi

A Agareb :

AS Agareb – CS Msaken arb : Wael Ladjengui

A Sfax 2 mars :

OC Kerkennah – CS Hammam-lif arb : Achraf Haraketi

A Tataouine :

US Tataouine – SC Ben Arous arb : Ridha Chouihi

POULE B

Samedi 2 mai :

A Ariana :

AS Ariana – EGS Gafsa

A Korba :

CS Korba – AS Jelma

A Jendouba :

Jendouba Sport – SC Moknine

A Ksour Essef :

US Ksour Essef – Kalaa Sport

A Bir Lahfay :

O.Sidi Bouzid – ES Bouchamma

A Gabès :

S. Gabésien – PS Sakeit Eddaier

A Redayef :

CS Redayef – AS Kasserine