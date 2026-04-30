La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a pris part mardi à Alger à l’ouverture des « Rencontres afro-méditerranéennes de la pensée », organisées du 28 au 30 avril sous le thème « Augustin, manifestation algérienne, africaine et méditerranéenne ».

Des chercheurs de Tunisie, d’Algérie et de France participent à cette première édition consacrée à la pensée de Saint Augustin, philosophe et théologien né à Thagaste au IVe siècle, et à son héritage philosophique et spirituel, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié mardi soir.

Les travaux se poursuivront mercredi autour de la philosophie augustinienne et du parcours de Saint Augustin, de Carthage à Ostie.

En marge de la rencontre, Amina Srarfi s’est entretenue avec la ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, sur les perspectives de coopération culturelle entre les deux pays, notamment dans les domaines du théâtre, du cinéma et des résidences artistiques.

Amina Srarfi a également salué la participation de l’Algérie à l’actuelle édition de la Foire internationale du livre de Tunis, proposant qu’elle soit l’invitée d’honneur de la prochaine édition, selon la même source.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la littérature jeunesse ainsi que sur la valorisation du patrimoine commun, notamment le dossier des itinéraires augustiniens présenté conjointement par la Tunisie, l’Algérie, l’Italie et le Vatican, ajoute le communiqué.