Le Ligue 1 tunisienne a offert un scénario contrasté mercredi lors de la 27e journée. Le Club Africain a été tenu en échec par l’AS Soliman (1-1), manquant l’occasion de creuser l’écart en tête, tandis que l’Étoile Sportive du Sahel a lourdement chuté. À l’inverse, l’US Monastir et l’ES Métlaoui ont réalisé de bonnes opérations.

Le Club Africain freiné, une occasion manquée

Au complexe Boulifa du Kef, le Club Africain a laissé filer une opportunité de distancer l’Espérance Sportive de Tunis. Après l’ouverture du score de Bilel Ait Malek (51e), les Clubistes ont relâché leur emprise.

Le tournant intervient à la 70e minute avec le penalty manqué par Firas Chaouat. Sur l’action suivante, Helmi Jouidi égalise pour l’AS Soliman (83e), après une phase longuement vérifiée. Ce nul maintient la pression sur les hommes de Faouzi Benzarti, avant un clasico attendu jeudi.

L’Étoile du Sahel en difficulté

La défaite de l’Étoile du Sahel à Métlaoui (0-2) confirme une période délicate. Dominée par l’ES Métlaoui, la formation de Mohamed Ali Nafkha a encaissé deux buts signés Yassine Soltani puis Hamza Mansri.

Sixième avec 38 points, le club accuse désormais un retard de six longueurs sur le Top 4. Cette contre-performance complique ses ambitions de qualification continentale.

Monastir et Métlaoui en profitent

Dans le même temps, l’US Monastir poursuit sa progression. Les joueurs de Fethi Laabidi ont battu l’AS Gabès (2-0), grâce à Yassine Amri et Salah Barhoumi. Avec 42 points, ils reviennent à deux unités du Stade Tunisien.

L’ES Métlaoui signe également une opération favorable. Désormais septième avec 36 points, le club s’éloigne de la zone dangereuse et reste en embuscade.

La JS Omrane surprend au Bardo

Au Bardo, le Stade Tunisien a été battu par la JS Omrane (1-2). Bilel Touati a ouvert le score, avant l’égalisation de Chiheb Zoghlami (69e). Malgré la réduction du score d’Amenallah Haboubi, les Bardolais s’inclinent.

Ce résultat empêche le Stade Tunisien de se rapprocher du podium, tandis que la JS Omrane gagne du terrain et remonte à la 8e place.

Une fin de journée sous tension

La 27e journée se poursuivra jeudi avec plusieurs affiches, dont le choc entre l’Espérance ST et le CS Sfaxien à Radès. D’autres rencontres concerneront des équipes en difficulté, comme AS Marsa, Olympique de Béja et la JS Kairouan.