La 27e journée de la Ligue 1 tunisienne a débuté mercredi avec plusieurs résultats marquants. Le Club Africain conserve la tête du classement après son nul face à l’AS Soliman (1-1), tandis que ses poursuivants restent en attente de leurs matchs.

Le Club Africain maintient sa position

En déplacement au Kef, le Club Africain a été tenu en échec par l’AS Soliman. Bilel Ait Malek a ouvert le score pour les visiteurs (51e), avant l’égalisation tardive d’Helmi Jouidi (83e). Avec 59 points en 27 journées, le leader conserve son avance.

L’Espérance Sportive de Tunis (2e, 56 points) et le CS Sfaxien (3e, 52 points) doivent encore disputer leur rencontre, prévue jeudi à Radès.

La JS Omrane s’impose au Bardo

Au Bardo, la JS Omrane a battu le Stade Tunisien (2-1). Bilel Touati (43e) et Chiheb Zoghlami (69e) ont inscrit les buts des visiteurs, contre une réalisation d’Amenallah Haboubi (48e).

Victoires pour Monastir et Métlaoui

À Monastir, l’US Monastir a dominé l’AS Gabès (2-0), grâce à Yassine Amri (41e) et Salah Barhoumi (85e).

Même score à Métlaoui, où l’ES Métlaoui s’est imposée face à l’Étoile Sportive du Sahel (2-0), avec des buts de Yassine Soltani (39e) et Hamza Mansri (59e).

Des matchs décisifs attendus jeudi

La suite de la journée se jouera jeudi avec plusieurs affiches, dont le choc entre l’Espérance ST et le CS Sfaxien à Radès. D’autres rencontres sont également programmées, notamment AS Marsa face à ES Zarzis, ainsi que Olympique de Béja contre le CA Bizertin.

Classement : statu quo en tête

Au classement, le Club Africain reste leader (59 pts), devant l’Espérance ST (56 pts) et le CS Sfaxien (52 pts), qui comptent un match en moins. En bas de tableau, l’AS Soliman (15e, 21 pts) et l’AS Gabès (16e, 18 pts) restent en difficulté.