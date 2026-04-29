La Commission scientifique et technique consultative de la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a examiné, mardi, l’intégration de la vaccination contre la tuberculose bovine dans la stratégie nationale de lutte contre cette maladie.

Réunie au siège de la DGSV à Tunis, sur décision du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, la Commission a engagé un débat scientifique approfondi sur l’opportunité d’adopter la vaccination comme nouvel outil de un nouvel outil desanté animale, en s’appuyant sur les données de terrain locales et les expériences internationales.

Ses travaux devraient déboucher sur des recommandations scientifiques et pratiques destinées à renforcer l’efficacité et la durabilité de la stratégie nationale, à protéger l’économie nationale des pertes engendrées par la maladie et à consolider la sécurité sanitaire globale.

Cette instance regroupe des experts issus de l’Institut Pasteur, de l’École nationale de médecine vétérinaire, de l’Institut de recherche vétérinaire de Tunisie (IRVT) et du Centre national de veille zoosanitaire (CNVZ).

L’initiative s’inscrit dans l’approche « Une seule santé », qui reconnaît l’interdépendance entre la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale, notamment par la réduction des risques de transmission des zoonoses.