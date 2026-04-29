Le Tunisien Aziz Dougaz s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Challenger II d’Abidjan, disputé sur surface dure en Côte d’Ivoire. Il a dominé, mardi, le Britannique Millen Hurrion en deux sets (6-4, 6-3).

Une victoire maîtrisée au premier tour

Aziz Dougaz a pris le dessus en deux manches, confirmant sa solidité dans ce premier tour. Le Tunisien s’est montré efficace dans les moments clés pour s’imposer sans concéder de set face à son adversaire britannique.

Ce succès lui permet de poursuivre son parcours dans le tournoi ivoirien et d’accéder aux huitièmes de finale.

Prochain défi face à Florent Bax

Au prochain tour, Dougaz affrontera le Français Florent Bax. Ce dernier s’est qualifié après sa victoire contre l’Allemand Robert Strombachs (6-3, 7-6).

Cette confrontation déterminera l’accès aux quarts de finale de la compétition.

Parcours contrasté en double

Engagé également en double, Aziz Dougaz, associé à Courtney John Lock, a été éliminé en huitièmes de finale. Le duo s’est incliné face à la paire indienne composée de Kalyanpur et Sasikumar Mukund (5-7, 4-6).

Mansouri poursuit en quarts

De son côté, le Tunisien Skander Mansouri, associé au Vénézuélien Brandon Perez, s’est qualifié pour les quarts de finale en double. Le duo a battu la paire Alkaya – Ozdemir (6-3, 6-2).

Ils affronteront au prochain tour la paire formée par Michael Geerts et Niels Visker.