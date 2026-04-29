Une séance de travail s’est tenue, mardi, au siège du gouvernorat de Tunis, consacrée au suivi de la situation des deux zones industrielles de la Charguia et de Kheireddine à la Goulette (banlieue nord de la capitale).

Selon un communiqué publié cet après-midi, la séance présidée par le gouverneur de Tunis, Imed Boukhreis en présence d’un groupe de responsables régionaux et de représentants des structures concernées, a abordé la situation des deux zones industrielles ainsi que les difficultés rencontrées par les entreprises chargées de leur entretien et gestion.

Concernant la zone industrielle Cherguia 1, la séance a abouti à la définition d’un programme de travail et des interventions par le groupement de maintenance et de gestion afin qu’il soit examiné par les structures concernées et que les interventions nécessaires soient effectuées de manière efficace.

Quant à la zone industrielle de Kheireddine à La Goulette, les acteurs se sont mis d’accord pour envoyer une correspondance au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie afin d’envisager la possibilité d’élargir les limites territoriales de la zone industrielle d’origine, ce qui permettra d’organiser de nouvelles élections pour le groupement de maintenance et de gestion.