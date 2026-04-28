Désignation des arbitres des rencontres de la 27e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 29 et 30 avril courant (tous les matchs à partir de 15h30):
Mercredi 29 avril
Complexe Rte Boulifa du Kef (à huis clos):
AS Soliman – C Africain Arb: Bassem Belaid / VAR: Amine Feguir
AU Bardo:
S Tunisien – JS Omrane Arb: Houssem Ben Sassi / VAR: Majdi Bellegha
A Monastir:
US Monastir – AS Gabès Arb: Houssem Boulaares / VAR: Amir Ayadi
A Métlaoui:
ES Métlaoui – ES Sahel Arb: Haythem Trabelsi / VAR: Oualid Mansri
Jeudi 30 avril
A Radès:
Espérance ST – CS Sfaxien Arb: Amir Loucif / VAR: Khaled Gouider
Au Kram:
AS Marsa – ES Zarzis Arb: Sofien Ouertani / VAR: Aymen Nasri
A Béja:
O Béja – CA Bizertin Arb: Khalil Jary / VAR: Seif Ouertani
A Kairouan:
JS Kairouan – US Ben Guerdane Arb: Mehrez Melki / VAR: Haythem Guirat