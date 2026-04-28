Désignation des arbitres des rencontres de la 27e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 29 et 30 avril courant (tous les matchs à partir de 15h30):

Mercredi 29 avril

Complexe Rte Boulifa du Kef (à huis clos):

AS Soliman – C Africain Arb: Bassem Belaid / VAR: Amine Feguir

AU Bardo:

S Tunisien – JS Omrane Arb: Houssem Ben Sassi / VAR: Majdi Bellegha

A Monastir:

US Monastir – AS Gabès Arb: Houssem Boulaares / VAR: Amir Ayadi

A Métlaoui:

ES Métlaoui – ES Sahel Arb: Haythem Trabelsi / VAR: Oualid Mansri

Jeudi 30 avril

A Radès:

Espérance ST – CS Sfaxien Arb: Amir Loucif / VAR: Khaled Gouider

Au Kram:

AS Marsa – ES Zarzis Arb: Sofien Ouertani / VAR: Aymen Nasri

A Béja:

O Béja – CA Bizertin Arb: Khalil Jary / VAR: Seif Ouertani

A Kairouan:

JS Kairouan – US Ben Guerdane Arb: Mehrez Melki / VAR: Haythem Guirat