Le milieu croate de l’AC Milan, Luka Modric, souffre d’une fracture de la pommette après un choc survenu dimanche face à la Juventus Turin (0-0). Le joueur doit être opéré dans les prochaines heures, a annoncé le club lombard, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Une blessure lors d’un duel

L’incident s’est produit lors d’un choc tête contre tête avec le milieu turinois Manuel Locatelli. Luka Modric a quitté le terrain peu après, avec une poche de glace appliquée sur le visage.

Dans un communiqué, l’AC Milan précise : « Les examens effectués aujourd’hui ont révélé une fracture de l’os de la pommette gauche qui nécessitera une opération, prévue dans quelques heures. De plus amples détails seront communiqués après l’intervention. »

Une indisponibilité encore inconnue

Le club n’a pas communiqué sur la durée d’absence du capitaine croate. Âgé de 40 ans, Modric avait rejoint l’AC Milan l’été dernier, en signant un contrat d’un an avec les septuples champions d’Europe.

Un calendrier chargé à venir

Le joueur doit également participer à la prochaine Coupe du monde, où la Croatie évoluera dans le groupe L aux côtés de l’Angleterre, du Ghana et du Panama.

Milan en position favorable

Sur le plan sportif, l’AC Milan reste bien placé pour retrouver la Ligue des champions. L’équipe dirigée par Massimiliano Allegri occupe la troisième place de Serie A, avec six points d’avance sur Côme, cinquième, à quatre journées de la fin.

Les Milanais doivent affronter Sassuolo à l’extérieur dimanche.