Le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich ce mardi 28 avril 2026 à 21h au Parc des Princes, pour une demi-finale aller de Ligue des champions de l’UEFA qui s’annonce particulièrement intense.

Tenant du titre, le PSG ambitionne de confirmer sa montée en puissance sur la scène européenne en visant une deuxième finale consécutive. Portés par leur public, les Parisiens comptent prendre une option dès ce match aller. En face, le Bayern Munich aborde cette confrontation avec confiance, après un parcours solide marqué notamment par l’élimination du Real Madrid au tour précédent.

Cette affiche oppose deux des attaques les plus performantes de la compétition, promettant un duel équilibré et spectaculaire. Le club bavarois reste toutefois un adversaire redoutable pour Paris, avec plusieurs succès récents face aux champions de France.

La rencontre sera diffusée en direct à 21h sur Canal+ Foot.