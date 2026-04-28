La 34e journée du Championnat d’Italie de football confirme la solidité de l’Inter Milan en tête du classement. Les Nerazzurri conservent leur avance malgré un match nul, tandis que leurs poursuivants immédiats restent en embuscade.

L’Inter maintient le cap

Leader avec 79 points en 34 journées, l’Inter Milan a été accroché sur la pelouse du Torino (2-2). Ce résultat ne remet pas en cause sa première place, compte tenu de l’écart maintenu avec ses rivaux.

Derrière, le Naples (69 points) a signé la victoire la plus nette de la journée face à la Cremonese (4-0), consolidant sa deuxième position. L’AC Milan (67 points) et la Juventus Turin (64 points) se sont neutralisés (0-0), un résultat qui fige la hiérarchie immédiate.

Bataille serrée pour les places européennes

La lutte pour les places européennes reste ouverte. Le Côme et l’AS Rome comptent chacun 61 points. Les Romains se sont imposés à l’extérieur contre Bologne (2-0), tandis que Côme a battu Genoa (2-0).

Plus bas, l’Atalanta Bergame (7e, 54 points) s’est inclinée face à Cagliari (2-3), freinant sa progression.

Des rencontres accrochées

Plusieurs matchs se sont soldés par des résultats nuls. La Fiorentina et Sassuolo (0-0), tout comme Vérone et Lecce (0-0), n’ont pas réussi à se départager.

Le match entre la Lazio Rome et Udinese (3-3) a offert le score le plus prolifique de cette journée.

En bas de tableau, la situation se précise

La lutte pour le maintien reste tendue. La Cremonese (18e, 28 points), Vérone (19e, 19 points) et Pise (20e, 18 points) occupent les trois dernières places. Le Parme (12e) a pris trois points importants face à Pise (1-0), creusant l’écart avec la zone rouge.