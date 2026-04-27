Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) organise, les 1er et 2 mai 2026 au palais des congrÃ¨s Ã Tunis, le 8e forum de la pharmacie et le 7e forum deÂ santÃ© numÃ©rique, en collaboration avec la fÃ©dÃ©ration internationale pharmaceutique,Â sous la tutelleÂ du ministÃ¨re de la SantÃ©.

Cette manifestation verra la participationÂ de 4 mille pharmaciens de plusieurs gouvernorats et sera marquÃ©e par une forte prÃ©sence des reprÃ©sentantsÂ du secteur de la santÃ© et de la pharmacie, dont notamment des fabricants tunisiens des secteurs public et privÃ©, des partenaires internationaux dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et de lâ€™innovation, des distributeurs de mÃ©dicaments, des fournisseurs de services pharmaceutiques et technologiques, et des reprÃ©sentants de diverses professions de santÃ© organisÃ©es, y compris les mÃ©decins, les vÃ©tÃ©rinaires et les prestataires de services de santÃ©, a soulignÃ© le SPOTÂ dans un communiquÃ© publiÃ© lundi.

Ce forum a pour objectif d’instaurerÂ une plateforme nationale de dialogue stratÃ©gique multipartite et de renforcer les liens entre les diffÃ©rents acteurs du secteur de la santÃ©, Ã mÃªme d’Ã©laborer un modÃ¨le pharmaceutique moderne, Ã©quilibrÃ© et apte Ã relever les dÃ©fis et Ã Â garantir la durabilitÃ© de l’approvisionnement en mÃ©dicaments et la sÃ©curitÃ© sanitaire nationale.

Il s’inscrit dans le cadre d’une vision stratÃ©gique visant Ã accompagner les profonds changements que connaÃ®t le secteur de la santÃ© Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, et Ã renforcer le positionnement de la pharmacie en tant que pilier essentiel du systÃ¨me de santÃ©.

Ce forum est organisÃ© en partenariat avec plusieurs institutions nationales de rÃ©fÃ©rence et Ã leur tÃªte, le ministÃ¨re de la santÃ© avec ses diffÃ©rentes structures concernÃ©es, l’Ordre des pharmaciens, la facultÃ© de pharmacie de Monastir et les structures nationales concernÃ©es par leÂ secteur pharmaceutique.