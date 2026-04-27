Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, ce lundi, l’ouverture des inscriptions en ligne au programme d’inclusion financière et économique dédié aux personnes en situation de handicap.

Selon un communiqué du ministère, l’inscription sur la plateforme httpss://acces-financement.emploi.gov.tn/ est ouverte jusqu’au vendredi 20 mai 2026.

Les bénéficiaires de ce programme profiteront de crédits sans intérêt plafonnés à 10 mille dinars pour financer des activités dans tous les secteurs économiques.

Le crédit est remboursable sur huit ans avec deux années de grâce.

L’objectif étant de renforcer l’inclusion financière et économique des personnes en situation de handicap et de les encourager à créer leurs propres projets, lit-on de même source.