Le Real Madrid a annoncé, lundi, la blessure de son attaquant Kylian Mbappé. L’international français est désormais incertain pour le Clasico face au FC Barcelone, prévu le 10 mai.

Une lésion musculaire confirmée

Dans un communiqué, le club madrilène précise que Kylian Mbappé souffre d’une lésion musculaire au niveau du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, relevant des ischio-jambiers. Cette blessure a été contractée lors du match nul face au Betis Séville (1-1), disputé vendredi en Liga.

Selon la presse espagnole, l’attaquant devrait manquer la prochaine rencontre de championnat contre l’Espanyol Barcelone, prévue dimanche. Sa participation au Clasico reste, à ce stade, incertaine.

Plusieurs joueurs touchés dans l’effectif

Le Real Madrid doit également composer avec d’autres absences. Le défenseur brésilien Éder Militão, sorti lors du match face à Deportivo Alavés en raison d’une gêne aux ischio-jambiers, sera finalement opéré en Finlande. Le diagnostic évoque une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche.

Dani Carvajal pourrait, en revanche, être présent dans le groupe pour affronter l’Espanyol, malgré un coup au pied gauche. Le latéral espagnol a toutefois été ménagé et s’est limité à un travail en salle, sans participer à l’entraînement collectif de lundi.

Plusieurs joueurs étaient absents de cette séance, engagés dans leur processus de récupération. C’est le cas d’Arda Güler, de Thibaut Courtois et de Rodrygo Goes, en plus de Mbappé et Militão.

Un contexte sportif délicat

Ces incertitudes interviennent dans une période difficile pour le Real Madrid. Le club a été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi. Il a également été battu par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne.

En Liga, la situation reste compliquée. Le Real Madrid accuse un retard de onze points sur son rival catalan, qui n’est pas encore mathématiquement sacré. Dans ce contexte, la possible absence de Kylian Mbappé pour le Clasico pourrait peser sur les ambitions madrilènes en fin de saison.