Le FC Nantes se rapproche dangereusement de la relégation en Ligue 2. Battus dimanche par le Stade Rennais (2-1) au bout du temps additionnel, les Canaris restent bloqués à la 17e place de Ligue 1, à trois journées de la fin de la saison.

Un revers au scénario cruel

La rencontre a rapidement tourné en faveur des Rennais. Esteban Lepaul a ouvert le score dès la 8e minute sur penalty, consécutif à une sortie hasardeuse d’Anthony Lopes. Nantes a réagi avant la pause grâce à Ignatius Ganago, auteur de l’égalisation à la 40e minute. Ce but met fin à une longue disette offensive en déplacement, estimée à 450 minutes.

Malgré ce retour, les Nantais n’ont pas su concrétiser leurs occasions. Matthis Abline et Ignatius Ganago se sont procuré plusieurs situations favorables, sans parvenir à faire la différence. Le manque de réalisme a pesé lourd dans l’issue du match.

Une inefficacité pointée par l’entraîneur

Après la rencontre, l’entraîneur Vahid Halilhodzic a affiché sa déception. Il s’est dit « abattu depuis un certain moment déjà » face au manque d’efficacité de son équipe. « C’est un peu trop, on demande toujours de gagner mais pour cela il faut marquer. Notre efficacité était presque inexistante », a-t-il déclaré.

Cette défaite constitue la 19e de la saison pour Nantes, un total qui fragilise encore davantage sa position au classement.

Une situation critique au classement

À trois journées du terme, Nantes n’a jamais été aussi proche d’une relégation. Le club doit désormais combler un retard de cinq points sur Auxerre, qui bénéficie en plus d’une meilleure différence de buts (-15 contre -25). Pour espérer se maintenir, les Nantais doivent non seulement engranger des points, mais aussi compter sur des faux pas de leur concurrent direct.

Rennes garde ses ambitions européennes

Du côté du Stade Rennais, ce succès renforce les ambitions européennes. Actuellement cinquième du championnat, le club breton reste engagé dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Rennes peut également viser le podium avant son déplacement à Lyon, troisième, lors de la prochaine journée.