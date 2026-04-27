L’ESTAC Troyes a officiellement validé sa montée en Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Le club aubois a scellé sa promotion à deux journées de la fin du championnat de Ligue 2 grâce à une victoire nette (3-0) dimanche sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, concurrent direct dans la course à l’accession.

Une victoire décisive à Saint-Étienne

Ce succès à l’extérieur permet à Troyes de creuser un écart déterminant. Le club compte désormais six points d’avance sur Le Mans, deuxième, et sept sur Saint-Étienne, relégué à la troisième place. Cet avantage est désormais irréversible, les équipes ne pouvant plus combler cet écart sur les deux dernières journées.

Avec 64 points après 32 matchs, Troyes occupe la tête du championnat. Son bilan traduit une saison régulière et maîtrisée : 19 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites. Le club s’est maintenu en position de leader sur la durée, sans relâcher son rythme dans les moments clés du printemps.

Une saison globalement dominée

La montée de Troyes récompense une saison construite sur la constance. Le club a souvent occupé les premières places du classement et a su faire la différence dans la phase décisive. Cette régularité lui permet aujourd’hui de valider une accession directe sans dépendre des derniers résultats.

Un retour dans l’élite après plusieurs rebondissements

Cette promotion marque le retour de l’ESTAC en Ligue 1, après sa relégation à l’issue de la saison 2022-2023. Le club avait ensuite connu une période instable, avec une relégation sportive en troisième division en 2024, avant d’être repêché administrativement en Ligue 2.

Depuis le début des années 2000, Troyes alterne entre Ligue 1 et Ligue 2, illustrant un parcours marqué par plusieurs ascenseurs sportifs.

Une lutte encore ouverte pour la deuxième place

Si Troyes est assuré de terminer parmi les deux premiers, la bataille continue pour la deuxième place. Le Mans (58 points) et Saint-Étienne (57 points) restent en course pour le second billet d’accès direct. Le Red Star, quatrième avec 54 points, conserve également des ambitions de montée, même si ses chances apparaissent plus limitées.